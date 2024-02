6 coisas que acontecem no Largados e Pelados e nem todos que assistem sabem

Por trás das cenas e das paisagens inóspitas, há coisas que nem todos os telespectadores conhecem

Ruan Monyel - 25 de fevereiro de 2024

Dois participantes do reality “Largados e Pelados” que estreou em 2013 (Foto: Reprodução)

No “Largados e Pelados”, um programa de sobrevivência da televisão que cativa milhões de espectadores ao redor do mundo, nem tudo é o que parece.

Com suas situações extremas e desafios brutais, é fácil ficar imerso na narrativa, no entanto, por trás das cenas e das paisagens inóspitas, há coisas que nem todos os telespectadores conhecem.

Por trás das cenas, há uma complexa rede de segurança e “mentiras” que contribui para a experiência daqueles que assistem o reality.

1. Não tem prêmio para quem completa o desafio

No programa de tv, os participantes são denominados como “sobrevivencialistas” e tem que passar 21 dias no “meio do nada” para completar o desafio.

Mas, mesmo quando sobrevivem durante esse período, os participantes não ganham nenhum tipo de prêmio, fazendo tudo pela diversão.

2. Equipe de segurança e assistência

Enquanto os participantes podem parecer completamente isolados, há uma equipe de segurança e assistência sempre presente nas proximidades.

Esses profissionais são treinados para intervir em caso de emergência, garantindo a segurança dos participantes em situações extremas.

3. Avaliação psicológica e exames

Embora alguns pareçam malucos, antes de serem selecionados para o programa, os participantes passam por uma avaliação psicológica e médica para garantir que estejam aptos para o desafio.

No “Largados e Pelados” eles têm acesso a apoio psicológico caso precisem.

4. Truques de edição

Embora o programa seja apresentado como uma narrativa autêntica, a edição desempenha um papel importante na forma como a história é contada, afinal, existem alguns exageros para dramatizar a trama.

Isso acontece também durante a seleção, já que a produção opta por participantes que sejam bons atores e que venham enriquecer a trama.

5. Riscos extremos

Mesmo que a produção tenha algumas artimanhas para deixar a narrativa mais atraente, o programa oferece riscos reais aos sobrevivencialistas.

Afinal, eles estão completamente nus e desprotegidos em algum lugar remoto da terra, e os riscos são reais.

6. Os participantes realmente não se conhecem

Por fim, o reality, geralmente, acontece em duplas, sendo um homem e uma mulher, e eles realmente não se conhecem até chegarem ao local do desafio.

Muitos relatam em entrevistas que ficar nu na frente de outra pessoa é o menor dos problemas quando se está à deriva.

