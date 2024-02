6 países que também falam português e muitos brasileiros não sabiam

Vamos revelar alguns lugares que também têm o português como língua oficial ou reconhecida, ampliando assim o universo linguístico dos falantes brasileiros

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal MTC & MAX)

Você sabia que existem alguns países que também falam o nosso português e muitos brasileiros hoje em dia nem sequer imaginavam isso?

O português é uma língua românica derivada do latim, rica e diversificada, amplamente conhecida no Brasil como idioma oficial.

Assim, mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo falam essa língua, com variedades regionais distintas e uma vasta literatura interessante a respeito.

No entanto, o que muitos brasileiros não sabem é que, em diversos outros países ao redor do mundo, usa-se o português como idioma, cada um com suas próprias nuances e características únicas.

1. Angola

Localizado na África, Angola é um país onde o português é a língua oficial, legado da colonização portuguesa. Apesar das influências de línguas locais, como o kimbundu e o umbundu, o português é amplamente presente em todos os aspectos da vida cotidiana, desde a educação até a administração pública.

2. Moçambique

Outra nação africana onde temos a presença do uso do português é em Moçambique. Assim como em Angola, o português é a língua oficial do país, embora também existam línguas locais reconhecidas. O idioma desempenha um papel importante na educação, nos meios de comunicação e no comércio local em vários pontos da região de Moçambique.

3. Portugal

Apesar de ser óbvio para alguns, muitos brasileiros não se lembram que Portugal, o país colonizador, também é um país que fala português. Além disso, Portugal possui suas próprias variações linguísticas e expressões idiomáticas, em determinadas regiões, que podem surpreender os brasileiros.

4. Guiné-Bissau

Localizada na costa oeste da África, Guiné-Bissau é mais um país onde o português é uma das línguas oficiais. Embora haja uma diversidade linguística significativa por lá, o português é muito utilizado na administração pública, na educação e nos meios de comunicação.

5. Timor-Leste

No sudeste asiático, Timor-Leste é um país onde o português é uma das línguas oficiais, ao lado do tétum. Apesar de ter sido uma colônia portuguesa por séculos, o português ainda é amplamente utilizado, especialmente no governo e na educação.

6. Cabo Verde

Por fim, Cabo Verde é um arquipélago na costa oeste da África onde o português é a língua oficial. Apesar da influência das línguas crioulas locais, o português é utilizado em diversas áreas da vida cotidiana, desde a administração pública até o turismo.

