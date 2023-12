5 países que estão dando visto para brasileiros trabalhar e morar na Europa

Se o seu sonho é sair de onde mora para tentar uma nova vida em outro lugar do mundo, saiba que chegou a hora!

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Existem alguns países que são o sonho de muita gente morar e estão dando visto para brasileiros trabalhar e ficar na Europa.

É o seu sonho sair do Brasil e começar uma nova vida em algum lugar da Europa? Pois saiba que agora o seu sonho vai se tornar realidade!

O perfil no Instagram do influencer de viagens @duasmalaseumdestino compartilhou uma novidade que vai deixar os internautas para lá de empolgados para mudarem de vida.

Acontece que ele trouxe a dica de 5 países em que dá para os brasileiros trabalharem e morarem legalmente na Europa.

Na gravação, ele conta que esses lugares estão concedendo visto de nômade digital, mas para brasileiros que trabalham de forma remota.

Confira os países:

1. Itália

2. França

3. Alemanha

4. Portugal

5. Espanha

Por fim, na legenda, ele comenta:

“Sim, muitos países da Europa e do mundo estão possibilitando que brasileiros morem e trabalhem legalmente por lá, como a Itália, França, Alemanha e Portugal, por exemplo! O visto é concedido pra pessoas que trabalham remotamente, e uma das áreas mais promissoras em qualquer lugar do mundo, é a área de TI e desenvolvimento web!

Mas a dica mesmo é que a @tripleten.brasil, o melhor BootCampo dos EUA está agora no Brasil! Eles te formam um profissional experiente em até 10 meses e te preparam pra carreiras em gigantes como Google, Tesla e PlayStation. As inscrições para as turmas que iniciam em JANEIRO estão abertas e nossos seguidores tem 50% de desconto!

Corre pro site e usa o cupom DUASMALAS50 e bora realizar o sonho de viajar e trabalhar ao mesmo tempo!”, finaliza.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aloisio Cechinel ✈︎ Camila Locks (@duasmalaseumdestino)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!