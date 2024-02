Cachorrinho que foi visto apanhando do dono com correntes é resgatado pela polícia

Animal desenvolveu tremores e medo de interagir com pessoas após as recorrentes agressões

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2024

Cachorro é resgatado pela PC em Formosa. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) de Formosa, cidade da região Leste de Goiás, resgatou um cãozinho que teria sido submetido a agressões, inclusive com correntes de ferro, e apresentava um grande temor de pessoas.

O caso aconteceu na sexta-feira (23), e partiu de uma ação da 11ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), que buscou o animal onde ele vivia. A descoberta da situação só foi possível por denúncias recebidas, de vizinhos e pessoas que perceberam o fato.

Um vídeo registrou ainda o dono, enquanto passeava na rua com o animal, o agredindo com a corrente. Ele bate contra o pequeno, que deita no chão e grita de dor, sem reação. Em seguida, ele levanta e segue o passeio, mas volta a receber pancadas.

Ao encontrarem o cachorro, de cor preta e estatura mediana, os agentes perceberam que ele tremia constantemente e tinha medo de interagir com pessoas, um comportamento resultante do estresse provocado pelas agressões.

Após ser resgatado, ele foi encaminhado para um médico veterinário, que irá tratar dos traumas e verificar a existência de lesões físicas no animal. Na sequência, ele será colocado para adoção.

Ainda houve a colaboração de uma associação de proteção dos animais. O responsável pelas agressões ao cãozinho deverá responder pelo crime de maus-tratos.