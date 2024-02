Seis apostas de Goiás acertam números da Mega-Sena e levam quase R$ 400 mil; veja quanto cada sortudo vai ganhar

Prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 120 milhões

Maria Luiza Valeriano - 25 de fevereiro de 2024

Goiânia teve quatro vencedores (Wilson Dias/Agência Brasil)

Seis apostas goianas tiveram sorte no concurso 2692 da Mega-Sena neste sábado (24). Os vencedores acertaram cinco dezenas e levaram R$ 400.593,51 para casa.

Sendo assim, o prêmio está previsto para acumular R$ 120 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (27), visto que ninguém acertou as seis dezenas.

Os goianos que conseguiram uma boa parcela do prêmio fizeram as apostas em três municípios: Águas Lindas de Goiás, Alvorada do Norte e Goiânia.

Em Águas Lindas, a aposta simples rendeu R$ 44.288,17. Em Alvorada do Norte, o valor foi de R$ 88.576,34, também uma aposta simples.

Já em Goiânia, um bolão de 10 cotas levou R$ 132.864,50, enquanto um bolão com 8 cotas conseguiu R$ 44.288,16.

O restante dos vencedores também eram da capital, ambos tendo optado por uma aposta simples e recebendo R$ 44.288,17 cada.

As seis dezenas sorteadas neste concurso foram 09 – 33 – 45 – 55 – 56 – 59

Próximo sorteio

Como não houve grandes vencedores, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na próxima terça-feira (27), com o prêmio estimado de R$ 120 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.