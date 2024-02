6 cuidados que quem tem máquina de lavar em casa deve tomar

Seguir esse protocolo de cuidado irá garantir que o eletrodoméstico funcione corretamente

Ruan Monyel - 26 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Razeck)

Aqueles que têm máquina de lavar em casa sabem como ela facilita a rotina doméstica, mas para garantir que o equipamento funcione corretamente é importante tomar alguns cuidados básicos.

Seguir esse protocolo de cuidado irá garantir que o eletrodoméstico funcione corretamente, tendo uma vida útil longa e mantendo suas roupas limpas por muito tempo.

Ler o manual do fabricante também é importante para obter informações específicas sobre o cuidado e a manutenção da sua máquina de lavar.

6 cuidados que quem tem máquina de lavar em casa deve tomar

1. Evite excesso de peso

Na tentativa de economizar tempo, é comum querer lavar o máximo de roupas possível de uma só vez, mas sobrecarregar a máquina de lavar pode reduzir sua vida útil.

Certifique-se de seguir as instruções do fabricante quanto à capacidade máxima e evite colocar mais roupas do que o recomendado.

2. Limpeza do tambor e do filtro

É fundamental limpar regularmente o tambor do equipamento para evitar o acúmulo de resíduos de detergente e sujeira que podem danificar o eletrodoméstico.

Além disso, é importante verificar e limpar os filtros da máquina, como o filtro de fiapos, para garantir um bom funcionamento e evitar dor de cabeça.

3. Utilize quantidades adequadas de produtos de limpeza

Embora pareça óbvio, muitas pessoas não respeitam a quantidade correta dos produtos de limpeza, o uso excessivo pode causar acúmulo de resíduos no interior da máquina, resultando em mau odor e prejudicando o desempenho.

Além disso, utilize os produtos apenas na gaveta de diluição, assim, sua máquina não terá problemas envolvendo resíduos.

4. Olhe os bolsos das roupas

Por mais bobo que possa parecer, antes de colocar as roupas na máquina de lavar, verifique se não há objetos como moedas, chaves ou outros itens nos bolsos, eles podem causar grandes problemas.

Afinal, eles podem danificar o tambor da máquina ou causar obstruções nos filtros, que vai pesar no orçamento.

5. Realize manutenções

Além da limpeza regular do tambor e dos filtros, é importante realizar manutenções periódicas na máquina de lavar com um profissional especializado.

Chamar um técnico para fazer ajustes e reparos, ao menos uma vez por ano, impacta diretamente na vida útil do equipamento.

6. Retire as roupas ao fim da lavagem

Por fim, aqueles que têm mania de deixar as peças de molho dentro da máquina, devem parar com esse hábito instantemente.

Além de poder gerar mofo e mau cheiro nas peças de roupa, o correto é esvaziar o equipamento após o uso evitando danos à parte elétrica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!