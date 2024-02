Abertas inscrições do novo concurso do TCE com salários de mais de R$ 12 mil

Oportunidades são destinadas aos candidatos com nível de escolaridade em ensino superior.

Gabriella Pinheiro - 26 de fevereiro de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) abriu, nesta segunda-feira (26), as inscrições do concurso público público com vagas para diferentes áreas e funções.

São 52 oportunidades disponíveis para os cargos de Analista de Controle Externo e destinadas aos candidatos com nível de escolaridade em ensino superior.

As inscrições podem ser feitas de forma online, a partir das 16h, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – banca responsável pelo certame – e vão até dia 08 de abril, às 16h. O valor da taxa é de R$ 195.

Para pleitear uma das vagas, é necessário cumprir alguns requisitos, dentre eles: ter idade mínima de 18 anos, não ter antecedentes criminais e estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações militares.

As oportunidades contemplam as especialidades de controle externo (22) – diploma em qualquer área de formação -, ciências contábeis (08), engenharia (08), tecnologia da informação (04) e jurídico (10) – com formação em direito.

Os aprovados no certame receberão uma remuneração de R$ 12.006,97 e terão uma carga horária de 06h dia.

Mais informações estão disponíveis no edital.