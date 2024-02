Após noite de curtição, jovem é encontrado morto dentro de casa em Goiânia

Polícia Técnico Cientifica se deslocou até endereço e constatou que vítima não tinha sinais de morte violenta

Gabriella Pinheiro - 26 de fevereiro de 2024

Itens encontrados pela Polícia. (Foto: Reprodução)

A noite de diversão regada a bebidas alcoólicas e entorpecentes aliada a automedicação foi o que supostamente levou um jovem, de 22 anos, à morte na tarde de domingo (25), no Jardim Atlântico, em Goiânia.

Tudo teria começado no sábado (24) quando a vítima e alguns amigos estavam reunidos em uma propriedade ingerindo bebidas alcoólicas.

A diversão deu lugar a espanto quando, por volta das 14h do dia seguinte, um dos envolvidos foi até o dormitório em que o jovem dormia para chamá-lo para sair, mas notou que ele não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Em depoimento, o amigo afirmou que entrou em contato com a namorada do jovem e que ela havia informado que há alguns dias atrás a vítima tinha tido algumas convulsões, realizou exames médicos, mas que nenhum problema de saúde foi constatado.

A companheira ainda alegou que o namorado tinha o costume de fazer uso de medicamentos por contra própria como Morfina, Ritalina, entre outros.

Durante o relato, o proprietário do imóvel, que também é amigo da vítima, informou que havia saído de Brasília para Goiânia para se divertir com os amigos e que haviam ingeridos bebidas alcoólicas e entorpecentes e que, na data do ocorrido, outros conhecidos haviam encontrado o jovem sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito. A Polícia Técnico Cientifica se deslocou até o endereço e constatou que não tinha sinais de morte violenta e que a causa provável da morte pode ter acontecido por conta do uso de medicamentos e bebida alcoólica.

Ainda, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e compareceu no ambiente para a retirada do corpo.