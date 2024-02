É inacreditável a história por trás de vídeo de mestre de obras que viralizou cantando com Leonardo em Goiânia

Fredd Costa, de 37 anos, relata que acompanha o famoso desde a infância, quando não tinha o que comer

Maria Luiza Valeriano - 26 de fevereiro de 2024

Fredd Costa se mudou para Goiânia em dezembro de 2023 (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um mestre de obras e fã do cantor Leonardo viralizou ao conquistar o sonho não só de conhecer o ídolo como também cantar uma música autoral com ele, além de grandes sucessos. O encontro, no entanto, não foi por acaso.

Fredd Costa, de 37 anos, fez sucesso nas redes sociais quando compartilhou um vídeo em que cantava ao lado de Leonardo. Nas imagens, ele se emociona com o encontro. “É difícil controlar tantas emoções”, disse.

De acordo com o mestre de obras, ele acompanha o famoso desde a infância, enquanto enfrentava sérias dificuldades financeiras e não tinha nem o que comer.

Silvania Costa, esposa do Fredd, compartilhou ao G1 que o casal se mudou para Goiânia em dezembro de 2023, atrás do sonho do marido viver da música.

Natural de Minas Gerais, o profissional planejou trabalhar em uma obra na casa de Leonardo para conhecê-lo.

Então, o momento de chamar atenção do cantor chegou e ele não só apresentou a própria história, como também mostrou uma música autoral, batizada de “Fratura Exposta”, a Leonardo.

O encontro ocorreu no dia 16 de fevereiro e foi compartilhado há poucos dias no TikTok, onde conta com quase 2 milhões de visualizações.

No comentários, ele ainda afirma que já trabalhou em lavoura de café em Minas Gerais e pede ajuda para que a música seja alcançada por mais pessoas.