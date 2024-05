Fãs se surpreendem ao ver Goiás ser alvo de bomba gigante em famosa série dos Estados Unidos

Cena mostra o momento que míssil é jogado no estado, supostamente dizimando toda a população

Thiago Alonso - 12 de maio de 2024

Bomba atinge o estado em cheio. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já imaginou cair uma bomba com poder de destruição bem no meio de Goiás? Pois é, uma série de TV estadunidense imaginou esse cenário tão hipotético.

A cena em específico foi transmitida durante um episódio de The Expanse, uma produção de ficção cientifica original do streaming Prime Video.

Dessa forma, o perfil do TikTok (@fala.serie), divulgou o trecho em que mostra os personagens se reunindo para analisar o lançamento deste ‘super míssil’ no “alvo 5” — para os mais íntimos, Goiás.

No episódio, é possível ver o momento em que a bomba atinge o estado em cheio, causando uma explosão que pode ser vista até do espaço.

“Impacto na América do Sul, ponta da amazônia, região mais próxima do marco zero, Goiás”, diz um dos personagens em cena.

“População na zona de impacto: aproximadamente 2 milhões”, completou, comprovando que todos os habitantes do estado foram vitimados.

Nos comentários da publicação, internautas brincaram com o trecho inusitado da série.

“Caiu dentro do córrego, deu tudo certo”, comentou um jovem.

“Estamos bem: salvamos as pamonhas e os pequis”, brincou outro.

“Poxa, nunca aparecemos em nada, quando aparecemos é para desaparecer”, ironizou um seguidor.

