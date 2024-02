Em visita a Anápolis, Zezé di Camargo adota cachorrinhos que sofreram maus-tratos

Após visita a abrigos da SOS Animais, artista adotou os animaizinhos que, agora, poderão chamar a fazenda "É o Amor" de casa

Caio Henrique - 26 de fevereiro de 2024

Zezé di Camargo visita SOS Animais e adotar cachorrinhos, em Anápolis. (Foto: Eduardo Cassimiro)

Uma das maiores referências da música sertaneja, Zezé di Camargo marcou presença em Anápolis durante grande parte desta segunda-feira (26).

O motivo, porém, não tem nada a ver com música, e pode – na verdade – surpreender muitas pessoas. Isso porque, logo após uma turnê nos Estados Unidos, o artista passou pela “Manchester goiana” para ver cachorrinhos.

Em uma visita que começou pela residência pessoal da vereadora Seliane Santos (MDB), fundadora da SOS Animais, o cantor conheceu um pouco mais da realidade da causa animal no município.

De lá, Zezé – junto da companheira Graciele Lacerda – foram para a clínica Dogctor Vet, onde quatro cachorros resgatados pela ONG se encontram em recuperação.

Por fim, o artista visitou um dos abrigos da SOS, para conhecer os bichinhos e saber mais sobre a situação dos animais abandonados em Anápolis.

Ao Portal 6, ele ainda contou como conheceu o trabalho da ONG e o que o levou a realizar uma visita em pessoa.

“Apareceu para mim no Instagram. Ultimamente sigo muito engajado nessa pauta, me aproximei muito nos últimos anos. Aí mandei um direct para ela [Seliane] para saber mais sobre o que estava sendo feito”, explicou.

Ainda de acordo com o filho de Francisco, ele fez questão que o contato fosse presencial, já que “pela internet, nunca se sabe se algo é real e realmente bem feito”.

E essa exigência do sertanejo acabou se tornando uma ótima notícia para os animais que estavam internados na clínica. Isso porque, comovido pela história de cada um dos quatro cachorrinhos, Zezé decidiu adotar todos.

Agora, “Lampião”, que havia sido vítima de uma cruel facada no focinho, Maria Bonita, que teve grande parte do corpinho danificado em uma provável briga de rua, Milagre, que sobreviveu a um grave ferimento de bala, e Brad “Piche”, que foi batizado em homenagem ao galã de Hollywood, mas com o irônico trocadilho sobre o asfalto na forma líquida, no qual estava revestido quando foi encontrado, terão uma casa nova.

O destino? A fazenda “É o Amor”, localizada no município de Araguapaz, no interior de Goiás. Antes da viagem de casa nova, porém, eles deverão se recuperar por mais alguns dias e passar pelo procedimento de castração.

À reportagem, Seliane disse estar honrada pela chance de receber o artista na própria ONG e até mesmo residência – onde também abriga alguns animais abandonados – e agradeceu o apoio com a causa.

“Primeiramente, é uma honra, né? Receber alguém desse porte, que você passa metade da vida escutando as músicas. Mas, ainda mais importante, é esse apoio que o Zezé está nos dando, oferecendo uma vida melhor para esses animais”, disse.