Embriagado, jovem pega carro ‘emprestado’ e bate contra muro em Anápolis

Veículo foi removido por estar com licenciamento atrasado desde 2020

Gabriella Pinheiro - 26 de fevereiro de 2024

Portão danificado. (Foto: Reprodução)

A embriaguez aliada a falta de habilitação comprovada para trafegar em um veículo causaram prejuízos a uma mulher, de 56 anos, após um jovem, de 28, acertar o portão da frente da propriedade dela. O alvoroço ocorreu na tarde de domingo (25), em Anápolis.

O pontapé partiu no momento em que o suspeito havia feito uso de bebidas alcóolicas e decidiu pegar o carro, uma caminhonete, sem a autorização do proprietário do veículo.

Já na altura da Rua Pérola, no bairro São Sebastião, e por motivos desconhecidos, o homem acabou batendo o veículo no portão da casa, ocasionando danos na lixeira e no muro lateral. Logo em seguida ele evadiu do local e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Após colher os depoimentos, os militares encontraram o suposto autor sentado em uma calçada que fica a duas quadras acima na Rua Wahib, no Bairro São Sebastião.

Questionado, ele confessou que havia feito uso de bebidas alcoólica e que havia pegado o automóvel sem a autorização da proprietária e que bateu na frente do portão da vítima.

Ele ainda revelou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir veículos desse tipo e que não portava documentos pessoais.

O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro e apresentou resultado positivo de 1,17 mg/L.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez na direção automotiva e dano e foi conduzido até a Central de Flagrantes e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) para exame do corpo de delito.

O veículo foi removido por estar com licenciamento atrasado desde 2020 e levado até a Central Pátio de Anápolis pelo guincho plantonista.