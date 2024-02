Vanderic faz campanha para encontrar familiares de idosa que vive em abrigo: “meu sonho é ganhar um abraço”

Dona Nadir, de 93 anos, chegou a fugir de instituição para entrar em contato com os netos: "Eu não quero morrer sem ver eles"

Augusto Araújo - 26 de fevereiro de 2024

Dona Nadir, de 93 anos, está procurando os familiares. (Montagem: Captura/Instagram)

“Eu quero pelo menos o abraço deles”. Esse é o apelo da Dona Nadir, senhora de 93 anos que fugiu de um abrigo de idosos para poder reencontrar a família. E para esse objetivo, ela conta com a ajuda do delegado Manoel Vanderic.

O titular da Delegacia do Idoso em Anápolis postou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), fazendo esse pedido para que os netos da aposentada pudessem entrar em contato.

Na publicação, Vanderic destaca que Dona Nadir não conseguiu se adaptar ao Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva, no bairro Jundiaí, onde está acolhida há dois anos.

Assim, o desejo da idosa é se reencontrar com os familiares dela em Uruaçu, cidade no Norte de Goiás. E a vontade é tão grande que a nonagenária afirmou ter pulado o muro da instituição para não ter que ficar mais no local.

“Não quero ficar lá. Eu sou da roça. Eu já trabalhei de enxada, de enxadão, já rocei pasto (…), era de lavar roupa para os outros, quando meu marido morreu”, relatou.

Como o filho dela também já perdeu a vida, a idosa pretende se reencontrar com os netos que moram no município. Dentre eles, ela relembra os nomes de Aparecido, Vandeir, Wando, Onair, Lúcio e Luciana. “Eu não quero morrer sem ver eles, não”, disse.

Apesar da idade, Nadir apresenta muita vitalidade e lucidez para contar as histórias da juventude. Especialmente o gosto por bebidas alcoólicas e como ela fazia para ‘pegar emprestado’ da avó, quando era moça.

“Eu gosto da minha pinga. Nós subia (sic) na mangueira e ficava lá na ponta. Aí ela [a avó] escondia a pinga na moita e, na hora que ela ia embora para dentro (…), nós descia (sic) da mangueira e bebia a pinga da velha”, se diverte ao relembrar.

Para mais informações, a Delegacia do Idoso deixou os telefones (62) 3328-2736 e (62) 3328-2737, de forma que os parentes ou pessoas próximas à família da Dona Nadir possam entrar em contato e proporcionar o tão aguardado reencontro.