BR-060: acidente entre caminhão e ônibus deixa quatro pessoas em estado grave

PRF faz ronda para encontrar motorista do caminhão, que fugiu do local

Gabriella Pinheiro - 28 de fevereiro de 2024

Acidente entre ônibus e caminhão, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 16 pessoas feridas. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) na BR-060.

A situação teria ocorrido por volta das 05h, na altura do km 198, entre Portelândia e Guapó, no momento em que os veículos trafegavam pela via.

Em um dado momento e por motivos desconhecidos, o ônibus, que transportava 22 passageiros, acabou batendo na traseira do caminhão, que evadiu do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e esteve no endereço.

Devido ao impacto, 4 pessoas tiveram ferimentos graves enquanto outras 12 foram encontradas com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram acionados e compareceram no ambiente.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU e encaminhadas para unidades de saúde em Goiânia e cidades próximas.

A PRF ainda continua no local em busca do caminhão que fugiu do local do acidente.