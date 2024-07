Placa chama atenção de motoristas que passam pela Avenida Goiás em Goiânia

Letreiro, mesmo que não intencionalmente, faz referência a música dos Eagles que fez sucesso mundial nos anos 1970

Maria Luiza Valeriano - 18 de julho de 2024

Hotel se localiza no Setor Norte Ferroviário (Foto: Reprodução)

“Bem-vindo ao Hotel Califórnia/Que lugar encantador“. O hotel misterioso retratado em um dos maiores sucessos da banda Eagles se localiza em Goiânia, de acordo com uma placa curiosa encontrada na região Central.

Pequeno e simples, o letreiro chama atenção por indicar que, se o motorista seguir à direita, encontrará o famoso Hotel Califórnia. Porém, se trata de uma estalagem goiana bem diferente daquele descrito pelo grupo musical.

A placa foi capturada na Avenida Goiás, no encontro com a Marginal Botafogo. O local indicado, por sua vez, é um hotel localizado no Setor Norte Ferroviário.

Como o hotel da canção é fictício, resta se hospedar na versão goiana, onde as diárias custam aproximadamente R$ 200.

Nos comentários do Google, comentários são divididos entre elogios e críticas. “Lugar aconchegante, o café da manhã é incrível, funcionários maravilhosos”, escreveu um hóspede. Já outro destacou que o local possui uma cama dura e higiene questionável.

Confira a seguir a canção dos Eagles, que fez bastante sucesso na década de 1970.