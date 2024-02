Ex-funcionária tem ataque de fúria após demissão e destrói supermercado em Goiânia

Reação resultou em diversas de garrafas de vinho quebradas, entre outros produtos

Maria Luiza Valeriano - 28 de fevereiro de 2024

Mulher havia sido demitida nesta terça-feira (27) (Foto: Reprodução)

Um supermercado de Goiânia foi alvo de um ataque de fúria uma ex-funcionária na manhã desta quarta-feira (28).

Demitida nesta terça-feira (27), a suspeita, de 29 anos, retornou ao trabalho, localizado na Avenida Goiás, no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. No entanto, a intenção não foi recuperar o emprego e sim descontar o ódio.

De acordo com funcionários, a mulher estava em busca de um colaborador e, ao ser informada que ele não se encontrava, ela teria passado a acreditar que a equipe o escondia. Diante da teoria, a mulher começou a derrubar uma série de produtos.

Durante a reação raivosa, diversas garrafas de vinho foram estilhaçadas, queijos e outros produtos de leite foram jogados no chão. Logo em seguida, a ex-funcionária se retirou do local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e controlar a suspeita, porém, não foi possível encontrá-la nas redondezas.