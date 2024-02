Major Vitor Hugo sai oficialmente da disputa pela Prefeitura de Anápolis

Ex-deputado diz que segue trabalhando nos bastidores para unir a direita em torno de uma única pré-candidatura

Pedro Hara - 28 de fevereiro de 2024

Major Vitor Hugo durante discurso na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Durante entrevista na Rádio São Francisco, na manhã desta quarta-feira (28), major Vitor Hugo (PL) anunciou que está deixando oficialmente a disputa pela Prefeitura de Anápolis.

A decisão ocorre poucos dias após ele anunciar apoio a Márcio Corrêa (MDB), durante o evento convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último domingo (25).

“Em Anápolis havia muita expectativa se eu sairia candidato ou não, porque eu tô bem pontuado nas pesquisas. [Eu] fiz um grande trabalho por Anápolis como deputado federal, mas eu nunca morei na cidade, nem por um segundo. Eu acho que é importante que a pessoa tenha história com a cidade, o prefeito é quase como um síndico. As pessoas cobram com uma intensidade, intimidade e proximidade que eu não teria por não ter morado”, justificou.

Apesar de não se colocar como na disputa, Vitor Hugo disse que está agindo nos bastidores para unir a direita de Anápolis em torno de uma única pré-candidatura que possa representar o espectro na totalidade.

“Tenho trabalhado para que a gente consiga unir a direita em torno de um nome para se contrapor a outra pré-candidatura que é do PT e que está bem pontuada. Eu não vou me candidatar a nenhuma prefeitura e estou avaliando ainda quais são os próximos passos nesse ano”, explicou o ex-deputado federal.