Minha Casa, Minha Vida: aviso para quem conseguiu imóvel através do programa

Iniciativa tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no país

Gabriella Pinheiro - 28 de fevereiro de 2024

Prédio do Minha Casa Minha Vida. (Foto: Tomaz Silza/Agência Brasil)

O Governo Federal emitiu um importante aviso para quem conseguiu imóvel através do programa Minha Casa, Minha Vida.

Recentemente, um benefício foi liberado pelo órgão e contemplará todos os cidadãos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Por meio desta novidade, essas pessoas que integram a categoria poderão garantir a isenção do pagamento de parcelas do financiamento imobiliário realizado pelo programa.

A expectativa, conforme já informado pelo Governo Federal, é que mais de 750 mil famílias brasileiras possam ser contempladas pelo benefício.

Segundo o órgão, além dessas pessoas que são beneficiárias do BPC, as famílias que fazem parte do Bolsa Família também estão incluídas na iniciativa.

Para integrar a proposta é necessário que a família já tenha algum tipo de financiamento por meio do Minha Casa, Minha Vida, seja inscrita no CadÚnico e seja enquadrada como família de baixa renda. Assim, nesses casos, não será mais preciso fazer o pagamento das parcelas do financiamento.

De acordo com o Governo Federal, a iniciativa tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no país. As famílias aprovadas com a isenção vão ser comunicadas por meio da Caixa Econômica Federal (CEF).

No aviso, será informado que o financiamento foi quitado pelo Governo Federal.

Posteriormente a isso, é preciso comparecer até uma agência da instituição bancária, que será responsável por finalizar os trâmites burocráticos para ter acesso ao benefício, recebimento do certificado de quitação e a posse do imóvel.

A expectativa é que o benefício seja estendido para outras famílias que integram o Bolsa Família e do BPC, mas não possuam financiamento imobiliário. No entanto, nesse caso, não há prazo.

