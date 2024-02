Polícia vai investigar CNHs emitidas em Goiás com xingamentos ao invés de sobrenomes

“Macaca”, “safada” e “porca” foram algumas das ofensas registradas em documentos adulterados

Thiago Alonso - 28 de fevereiro de 2024

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Polícia Civil (PC) está investigando uma autoescola de Formosa, cidade da região do Entorno do Distrito Federal (DF), que teria adulterado os documentos de motoristas recém-habilitados com xingamentos ao invés dos sobrenome.

Segundo a TV Anhanguera, os condutores tiveram os documentos registrados com ofensas, como: Cadela da Silva, Obesa, Porca, Homossexual dos Santos, Safada Moraes e Macaca Parreira.

Após o caso vir à tona, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu uma apuração preliminar, identificando cerca de 30 motoristas com os arquivos adulterados, entre os dias 07 e 15 de dezembro de 2023.

De acordo com os registros internos, o autor do delito pode ter sido o próprio diretor da autoescola, que fazia as mudanças durante a noite e a madrugada.

Além disso, as alterações das informações teriam ocorrido especificamente entre condutores que tinham CNH provisória e em vias de obter a documentação definitiva. Contudo, os erros foram notados antes da emissão final.

Concluída a apuração por parte do Detran-GO, o caso foi repassado para a PC, que irá dar continuidade às investigações do ocorrido.