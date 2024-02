Quem trabalha de carteira assinada tem direito a receber dinheiro extra neste ano; veja como sacar

Iniciativa pode ajudar empregadores que estão em busca de uma graninha extra

Gabriella Pinheiro - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Os trabalhadores que têm a carteira assinada têm direito a receber uma ‘graninha’ extra neste ano de 2024 e, inclusive, já podem requisitar o benefício. Trata-se do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Isso porque a contemplação tem a opção de saque-aniversário, que oferece aos empregados a possibilidade de retirar parte do saldo disponível nas contas do FGTS.

Leia até o final e saiba como fazer o saque do benefício.

Quem trabalha de carteira assinada tem direito a receber dinheiro extra neste ano; veja como sacar

Criado em 2019, o saque-aniversário do FGTS permite com que os trabalhadores que têm carteira assinada consigam sacar parte do saldo disponível na conta no mês do aniversário.

A quantia é determinada a partir da base no saldo total do fundo do trabalhador, que poderá retirar uma porcentagem e uma quantia fixa adicional. Para a felicidade de muitos, a quantia já começou a ser liberada.

O saque pode ser realizado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do empregado. Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do mês seguinte. Se o valor não for retirado no prazo, ele volta a conta do FGTS.

Para ter direito ao benefício, é necessário seguir apenas um critério: ter carteira assinada. Na sequência, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS e escolher a opção de saque-aniversário.

O prazo de requerimento pode ser feito até o último do mês da pessoa para que ele fique disponível ainda naquele ano.

É válido destacar que caso o trabalhador opte por receber o saque-aniversário, ele abrirá mão de conseguir o saque total em caso de demissão sem justa causa.

Mas é possível deixar o saque aniversário. A mudança tem um período de carência de 25 meses para ser revertida.

Veja o calendário:

Nascidos em janeiro: podem sacar de 2 de janeiro a 29 de março

Nascidos em fevereiro: podem sacar de 1º de fevereiro a 30 de abril

Nascidos em março: podem sacar de 1º de março a 21 de maio

Nascidos em abril: podem sacar de 1º de abril a 28 de junho

Nascidos em maio: podem sacar de 2 de maio a 31 de julho

Nascidos em junho: podem sacar de 3 de junho a 30 de agosto

Nascidos em julho: podem sacar de 1º de julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto: podem sacar de 1º de agosto a 31 de outubro

Nascidos em setembro: podem sacar de 2 de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro: podem sacar de 1º de outubro a 29 de dezembro

Nascidos em novembro: podem sacar de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Nascidos em dezembro: podem sacar de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidade!