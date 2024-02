Sesc e Senac Goiás abrem inscrições para diversos cargos com salários até R$ 6,2 mil

Interessados terão até o dia 08 de março para fazer o registro nos processos seletivos

Maria Luiza Valeriano - 28 de fevereiro de 2024

Sesc Goiás. (Foto: Divulgação/Sesc Goiás)

O Sesc e Senac Goiás estão em busca de novos profissionais, com oportunidades para diversos setores e salários até R$ 6,2 mil. Vale ressaltar que todas as oportunidades são para formação de cadastro reserva.

Em Goiânia, o Sesc ofertou uma vaga para auxiliar de disciplina, cuja remuneração se inicia em R$ 1.668,35 e chega a R$ 2.334,46, a depender da carga horária. Interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (28), às 17h.

Há também oportunidade para profissionais de educação física, com salário de R$ 3.311,44, no Sesc Jataí. Neste caso, é preciso disponibilidade para viagens e trabalho aos finais de semana e feriados.

Na mesma unidade, busca-se motorista, também com disponibilidade para viagens e trabalho aos finais de semana e feriados, com salário de R$ 2.615,90. Em ambos os casos, as inscrições se iniciaram nesta segunda-feira (26) e se encerram na sexta-feira (1º).

Por fim, o Sesc ofertou vaga para analista jurídico, na administração regional em Goiânia, cuja remuneração será de R$ 6.292,43. O período de inscrições se encerra em 08 de março.

Os interessados para os cargos acima devem se registrar por meio da plataforma do Sesc, para que possam concorrer às oportunidades.

Quanto ao Senac, candidatos a auxiliar administrativo ou de vendas também têm até às 17h desta quarta-feira (28), para disputar uma vaga.

A função conta com salário de R$ 2.753,73, com atuação na capital e Aparecida de Goiânia.

Já esta quinta-feira (29) marca o final do período de manifestação de interesse para os cargos de instrutor de inglês e psicólogo escolar, ambos na capital. As remunerações previstas são R$ 3.148,48 e R$ 4.415,25, respectivamente.

Por fim, Senac oferece vaga para analista de compras e licitação, na capital, com salário de R$ 5.602,55. Candidatos também têm até o dia 08 de março.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição.