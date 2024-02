Goiás amplia vacinação contra dengue para adolescentes de 12 a 14 anos

Adolescentes compõem segundo grupo com maior número de casos graves, atrás apenas dos idosos

Maria Luiza Valeriano - 29 de fevereiro de 2024

Esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas (Foto: Reprodução/Iron Braz)

Na manhã desta quinta-feira (29), a Secretaria da Saúde de Goiás (SES) anunciou que municípios goianos já podem começar a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos contra a dengue. A SES mudou a estratégia de imunização após a baixa adesão do grupo alvo – entre 10 e 11 anos.

De acordo com a pasta, somente 13% das crianças da faixa etária inicial foram vacinadas, o que levou à necessidade de ampliação.

“Nós tivemos uma boa procura pela vacina nos primeiros dias da campanha, mas a adesão diminuiu com o passar do tempo e apenas 13,1% das crianças com idade entre 10 e 11 anos foram vacinadas”, afirmou o titular da SES, Rasível dos Santos.

De acordo com o representante, em conversa com o Ministério da Saúde e Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás, a decisão foi unânime.

A escolha da faixa etária se deu por conta da quantidade de casos graves de dengue. Segundo o diretor técnico do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), André Resende, os adolescentes são o segundo grupo com maior número de internações, atrás apenas dos idosos.

Nos primeiros dois meses de 2024, o Hecad já registrou 131 atendimentos e 32 internações, um aumento de 110% de internações de adolescentes em relação a 2023, quando foram 62 atendimentos e duas internações.

“Isso acontece porque o principal fator de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença é a segunda infecção. Em locais como Goiás, que historicamente tem registrado altos níveis de transmissão, a segunda infecção acontece nessa faixa etária, que já teve contato com a dengue na infância”, disse.

Vale ressaltar que o esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. A vacina protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue por aproximadamente quatro anos.

Cenário goiano

De acordo com boletim da SES, atualizado na tarde desta quinta-feira (29), 33.538 casos de dengue já foram confirmados em Goiás, em 2024. Dos 246 municípios, 115 estão em estado de emergência.

Até o momento, o estado registrou 36 óbitos confirmados e 55 suspeitos.