Está sendo baixíssima a procura por vacina contra dengue no SUS de Anápolis

Mesmo com mais de 5 mil casos e uma morte pela doença em 2024, apenas 0,5% das crianças receberam o imunizante

Thiago Alonso - 22 de fevereiro de 2024

Criança recebendo dose de vacina. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Disponibilizada para a população anapolina desde o dia 16 de fevereiro, a vacinação para dengue tem passado por baixos níveis de procura na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) fez um alerta para a população nesta quinta-feira (22), destacando que foram encaminhadas mais de 11 mil doses.

Contudo, nos primeiros sete dias de campanha, apenas 659 unidades foram aplicadas. Esses dados representam somente 0,5% das crianças de 10 e 11 anos que precisam receber a vacina no município.

A baixa aderência pela prevenção preocupa as autoridades de saúde em Anápolis, que viu, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso de morte pela doença contabilizado em 2024.

No total, a cidade conta com 5.366 notificações de dengue, o que coloca a cidade como segunda em Goiás com maior incidência. O município fica atrás apenas de Goiânia, que tem 5.676.

Campanha de vacinação

Apesar da baixa recepção pela população, Anápolis conta com diversas unidades onde se pode receber a imunização no município. Confira locais:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 21h

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – a partir das 09h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 09h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzãnia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira