Após dias internada, adolescente com quadro grave de dengue hemorrágica retorna para casa

Ao Portal 6, mãe da anapolina agradeceu todo o apoio e doações de sangue: "me emocionei quando percebi toda a mobilização"

Gabriella Pinheiro - 24 de fevereiro de 2024

Nicole Echiley Neiva recebeu alta médica. (Foto: Arquivo Pessoal)

Os dias passados internada dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica ficaram para trás e, agora, a adolescente Nicole Echiley Neiva, de 14 anos, que foi diagnosticada com um caso grave de dengue hemorrágica, segue se recuperando em casa.

Após 06 dias hospitalizada na UTI do Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis, e mais 2 dois na enfermaria, a anapolina precisou receber doações de sangue, mas conseguiu ser liberada na última quinta-feira (22).

A chegada em casa foi marcada por comemorações entre familiares e por mensagens de celebração, de amor e carinho por parte de parentes e até de desconhecidos, conforme revela a mãe da menor, Rosângela Neiva, de 44 anos, ao Portal 6.

“Eu só tenho a agradecer pela corrente de doações e a todos, desde a faxineira do hospital até o médico. Eu não tenho palavras para agradecer pelo cuidado com a Nicole e comigo”, disse, emocionada.

Mas quem realmente tem “roubado” a atenção da adolescente, segundo a mãe, tem sido um”ente querido” que, inclusive, foi motivo de saudade durante a hospitalização: a cachorrinha.

“Ela tá bem, tá feliz em estar em casa e está muito feliz em ver a cachorrinha dela. Ela falava muito dela enquanto estava no hospital”, revelou.

A trajetória para conseguir retornar até a casa esteve longe de ser fácil e envolveu altos e baixos nas plaquetas, que chegaram a registrar 10 mil – sendo o normal entre 150 mil e 450 mil/mm3 – e campanha de doação de sangue para a menor. Tudo isso enquanto a família ainda lidava com a perda de dois familiares, que ocorreu no início do mês.

Em um dado ponto, a recuperação chegou a ser questionada pela própria adolescente que, de acordo com a mãe, duvidou que retornaria para a casa em algum momento.

“Ela conseguiu quatro bolsas de sangue emprestadas. Chegou em um ponto que ela mesma olhou para mim e falou: ‘mamãe, acho que eu não vou conseguir voltar para casa’ “.

Apesar das batalhas e da recente liberação médica, Nicole segue bem e, inclusive, poderá voltar a frequentar o colégio e a sair de casa a partir da próxima segunda-feira (26).

“Agradeço todo mundo, porque é só Deus. Foi uma mobilização que eu não vi na hora, mas depois percebi toda a mobilização e que o pessoal estava fazendo até corrente de oração, eu me emocionei, chorei”, desabafou aos prantos, por fim.