Identificado homem que morreu após cair de 4 metros de altura, em Anápolis

Ele se acidentou enquanto subia em escada na parte lateral de loja do Parque Brasília

Caio Henrique - 29 de fevereiro de 2024

Vítima caiu de 4 metros e morreu ainda no local. (Foto: Jonathan Félix)

Foi identificado como Josefa de Paula, de 54 anos, a vítima de uma queda fatal no Parque Brasília – bairro da região Leste de Anápolis.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), enquanto o homem estava em uma escada na parte lateral da loja que possuía no setor.

Familiares perceberam a tragédia ao escutar o barulho da queda, que aconteceu de uma altura de cerca de 4 metros.

A vítima caiu na parte de quintal do lote, debruçada e com muito sangue.

Rapidamente, a família acionou as autoridades. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) marcou presença no local e constatou o óbito.