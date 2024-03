Novo Testamento da Bíblia em Libras traduzido totalmente por surdos é lançado na UniEVANGÉLICA

Iniciativa levou 07 anos para ser finalizada e pode beneficiar 10 milhões de brasileiros

Isabella Valverde - 29 de fevereiro de 2024

Evento contou com a participação de parceiros do projeto e foi todo traduzido em libras. (Foto: Divulgação)

Tradução com Protagonismo Surdo (TPS). Esse é o nome dado para um importante projeto que traduziu o Novo Testamento (NT) da Bíblia para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A novidade foi entregue para a comunidade surda na noite desta quarta-feira (28), no Auditório Richard Edward Senn, do Colégio Couto Magalhães, em Anápolis.

Complexa e com a participação de diversas pessoas surdas e apoio de especialistas, a iniciativa, que contou com a parceria da UniEVANGÉLICA e da Missão Kophós, levou 07 anos para ser finalizada.

Hosana Seiffert, uma das coordenadoras da Missão, revelou que em todo mundo, são mais de 400 línguas de sinais, e destas, apenas a Norte Americana conta com tradução de todo o texto bíblico.

“O Brasil chega com essa tradução, trazendo realmente autonomia para a comunidade surda. Muito mais do que acessibilidade, eles agora tem independência. Eles podem ler o texto bíblico, sem depender de um intérprete, porque está na própria língua deles”, pontuou.

Reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel contou que Anápolis possui aproximadamente 16 mil surdos, sendo que no Brasil são mais de 10 milhões e todos poderão ser beneficiados.

“O projeto precisava de uma autenticação nessa tradução, de uma universidade. Quando nós fomos procurados, não só a mantenedora, Associação Educativa Evangélica, como também a universidade, prontamente abriram as portas para esse projeto, porque ele se encaixa perfeitamente dentro da nossa missão e visão, de sermos uma universidade cristã de excelência, academicamente preparada, biblicamente fundamentada e globalmente comissionada”, afirmou.

O evento de entrega do Novo Testamento contou ainda com a participação de parceiros vindos das mais diversas partes do país, assim como de fora.

Para aqueles que desejam ter acesso ao material, basta baixar o aplicativo Bíblia DOT, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.