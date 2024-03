Cobra perigosíssima é encontrada dentro de banheiro em Goiás

Responsável por 80% dos ataques em todo o Brasil, espécie foi resgatada em segurança

Gabriella Licia - 01 de março de 2024

Jararaca estava em banheiro do abrigo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma das cobras mais perigosas do Brasil foi encontrada no banheiro de um abrigo em Águas Lindas, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal (DF).

Trata-se de uma jararaca que, apesar de estar em 4° lugar no ranking de ‘peçonha mais letal’, ainda sim é uma espécie periculosa. Inclusive, quase % dos registros de ataques de serpentes no país acontecem por elas, de acordo com o Instituto Butantan.

Na quarta-feira (28), o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a víbora em segurança. Ninguém se feriu e o réptil foi liberado em uma zona de mata, sem maiores transtornos.

A jararaca é uma cobra presente em todo o território do país e costuma apresentar um comportamento agitado e agressivo, perante uma situação de possível ameaça.

A peçonha liberada é capaz de causar hemorragia localizada e sistêmica, dor, edema, inclusive necrose – podendo resultar em amputação do membro.

Diante disso, a orientação é sempre acionar os bombeiros se encontrar alguma cobra em região urbana.