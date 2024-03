Esse é o lugar da cozinha onde a Air Fryer deve ficar (é o mais seguro)

Essa decisão pode evitar acidentes contra a integridade física ou que pesem no bolso do consumidor

Ruan Monyel - 01 de março de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Na organização dos eletrodomésticos, cada um tem o seu lugar na cozinha específico, e quando se trata da Air Fryer, encontrar o local ideal não é apenas uma questão de estética, mas também de segurança.

Esse aparelho revolucionário tem conquistado cada vez mais espaço nas cozinhas ao redor do mundo, proporcionando uma alternativa mais saudável e prática para preparar alimentos fritos.

Porém, nem todos sobem o melhor espaço para guardar a Air Fryer, e essa decisão pode evitar acidentes contra a integridade física ou que pesem no bolso do consumidor.

Depois de sua popularização, as pessoas vem criando inúmeras receitas na Air Fryer com objetivo de tornar as refeições mais saudáveis e economizar tempo.

Mas pouco se fala dos riscos que o eletrodoméstico pode trazer para a casa, quando utilizado da forma errada ou armazenado de maneira incorreta.

Embora pareça um aparelho inofensivo, o mau uso pode ocasionar na perda da fritadeira ar, diminuição da potência ou até mesmo acidentes envolvendo incêndio.

A Air Fryer produz grandes ondas de calor, que podem danificar itens que estejam por perto, primeiramente, o local da cozinha mais indicado é sobre uma superfície plana, como uma mesa ou bancada.

É melhor que não haja estruturas nas laterais que impeçam a circulação de ar, assim é mais fácil evitar o superaquecimento e consequentemente, possíveis acidentes.

Também é recomendado que o local escolhido deve estar próximo de uma tomada com fácil acesso e longe de fontes de água ou calor excessivo que possam representar risco.

E lembre-se, colocá-lo em cima de outro eletrodoméstico, como a geladeira, pode pesar na conta de energia, já que o aparelho vai consumir mais para se manter refrigerado.

Na dúvida, consulte o manual do fabricante e evite riscos.

