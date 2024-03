“Gostava de estar com a família”: saiba quem era empresário de Anápolis que morreu após cair de escada

Ao Portal 6, familiares lamentaram a tragédia e relembraram alguns dos trejeitos e características de Josafa de Paula

Samuel Leão - 01 de março de 2024

Empresário anapolino Josafa de Paula. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A trágica morte de Josafa de Paula, de 54 anos, ao cair de uma escada de cerca de 4 metros de altura, no próprio comércio, no bairro Parque Brasília, comoveu diversos anapolinos.

Ao Portal 6, Klebson Alves, de 46 anos, cunhado dele, contou um pouco mais sobre o empresário, relembrando a trajetória em vida.

“Era uma pessoa muito boa, não merecia morrer assim. Deixou a esposa e três filhos. O que ele mais gostava de fazer era de estar com a família, cuidar deles e ir para a chácara dele”, revelou.

“Ele começou na cidade com uma gráfica, e depois montou uma padaria. Algum tempo depois, abriu um pregão, e, a partir dele, passou a trabalhar só com móveis novos, consolidando a loja que ele tinha”, acrescentou o familiar.

Torcedor do Anápolis, Josafa criava galinhas e porcos na própria chácara, onde também se divertia com amigos e parentes em um rio. O velório ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º), na Anapax da avenida Pedro Ludovico.

Já o enterro ocorrerá às 16h30, no Cemitério Park, com o comboio de carros saindo do velório às 15h45.

“Descanse em paz, tio”, comentou uma sobrinha, seguida por outro internauta: “Meus sentimentos a toda a família, ela era um bom homem, honesto e trabalhador”.

Relembre

Na tarde desta quinta-feira (29), ele acabou se acidentando em uma escada, que fica na loja de móveis que ele administrava.

Apesar de receber o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem não resistiu aos ferimentos provenientes da queda e teve o óbito constatado ainda no local.