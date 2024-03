Morte de professora universitária após bariátrica em Goianésia causa comoção nas redes sociais

Simone Maria da Silva acabou não resistindo às complicações sofridas após operação

Augusto Araújo - 01 de março de 2024

Simone Maria da Silva acabou falecendo após cirurgia bariátrica, em Goianésia. (Montagem: Reprodução)

Uma professora da Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG), cidade a 151 km de Goiânia, acabou falecendo após sofrer complicações de uma cirurgia bariátrica.

Advogada e coordenadora pedagógica, Simone Maria da Silva fez a operação no dia 19 de janeiro no Hospital Santa Luzia, no município do interior de Goiás.

Segundo o G1, a educadora passou por um procedimento que durou 8h e já estava reclamando de dores no pós-operatório.

No dia 21, o médico responsável detectou infecções na paciente, encaminhando ela para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Carlos, em Goiânia, de forma que tivesse um atendimento mais cuidadoso.

Uma semana depois, ela apresentou melhorias e foi transferida para o leito de enfermaria. Contudo, ela teve que refazer a bariátrica, como forma de tirar os tecidos infeccionados.

Apesar da expectativa de melhoras, desta vez a situação foi diferente. Conforme o relato da família de Simone, a sutura feita durante a operação se abriu, ocasionando a infecção na região do abdômen.

A professora chegou a ser entubada e a realizar hemodiálise, mas acabou não resistindo e faleceu, nesta quarta-feira (28).

Pelas redes sociais, a Faculdade Evangélica postou uma nota lamentando a morte da coordenadora pedagógica.

“A dor e a tristeza jamais serão maiores do que tudo que você representou para os familiares, amigos e a família FACEG. Sentiremos sua falta!”, destacou a publicação.

Nos comentários, muitos usuários destacaram o caráter de Simone, pontuando que “seu coração era imenso” e que ela era “um ser humano fantástico”.