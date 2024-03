Por falta de repasse da Prefeitura, CMEI’s de Anápolis operam sem gás de cozinha e até papel higiênico

Portal 6 conversou com gestoras de diferentes unidades, que afirmam estar tendo que arcar com os custos por conta própria

Davi Galvão - 01 de março de 2024

Rede municipal de ensino de Anápolis. (Foto: Divulgação)

“Não teve jeito, nessas duas últimas semanas, a gente teve que pedir para as professoras trazerem papel higiênico de casa, se não, não ia ter como nem usar os banheiros”.

Foi esta a denúncia da gestora de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da região Norte de Anápolis, que preferiu manter a identidade e o nome da unidade em sigilo.

Muito além do item em questão, desde o começo do ano a escola vem lidando – da forma que pode – com a falta de produtos básicos para o funcionamento pleno das atividades.

“Chegou ao ponto de faltar até saco de lixo. Se a gente não levar de casa, não tirar do bolso, acaba ficando sem”, confessou a denunciante ao Portal 6 nesta sexta-feira (1º).

A verba, que seria revertida em aquisições do tipo, deveria ter sido enviada para a gestão do CMEI ainda no final do último semestre de 2023, mas, já no mês de março, ainda não chegou até a equipe responsável.

O valor seria referente à parcela do Programa de Autonomia Financeira às Instituições Educacionais (Pafie), que, teoricamente, disponibilizaria fundos para que cada unidade de educação usasse para cobrir as despesas e gastos referentes ao funcionamento.

Infelizmente, o caso retratado não se trata de uma situação isolada. Isso porque a reportagem também conversou com a administração de outra unidade, localizada na região Noroeste da cidade, que enfrenta um cenário parecido.

No local, porém, a falta de repasse chegou a resultar na falta até mesmo do gás de cozinha – fundamental para a produção das merendas das crianças.

“A gente falou com a Prefeitura ainda no dia 07 de fevereiro, falando que não tinha dinheiro para comprar o gás. Estamos usando o reserva, e quase não tem mais, até cozinhar já tá ficando difícil”, afirmou a gestora.

Com relação aos produtos de limpeza, a solução foi fazer a compra do estoque com o dinheiro do próprio bolso. Agora, a equipe aguarda a parcela do Pafie para quitar as dívidas, enquanto operam no vermelho.

O Portal 6 buscou a Prefeitura para questionar a situação da verba que devia ter sido enviada aos CMEI’s e se havia uma previsão para o pagamento. Porém, nenhuma resposta foi dada.