Conheça paraíso de águas termais perfeito para relaxar em Goiás

Parque é aberto 24h e tem atrações desde piscinas e tobogãs até quadras de tênis e futebol de areia

Thiago Alonso - 02 de março de 2024

Acesso é gratuito para qualquer hóspede do Rio Quente Resorts (Foto: Reprodução/Rio Quente Resorts)

Águas naturais e quentinhas, duchas termais, saunas e ofurôs, tudo cercado pelas belezas do Cerrado. Todo esse paraíso se encontra em Goiás, em uma cidade a menos de 200 km de Goiânia.

Trata-se do Parque das Fontes, localizado em Rio Quente, no Sul do estado.

O resort funciona 24 horas por dia, com diversas opções de lazer. Dentre as atrações, estão piscinas, tobogãs, quadras de tênis e futebol de areia, além das já citadas saunas e banheiras de hidromassagem.

O estabelecimento possui também um bar molhado, onde os visitantes podem comer aperitivos e tomar bebidas com comodidade.

As águas do Parque das Fontes são naturalmente aquecidas, fruto de um fenômeno natural chamado geotermia, que faz com que a chuva seja absorvida por solos profundos, aquecendo as águas dessa camada da Terra.

A entrada é gratuita, desde que você esteja hospedado em um dos hotéis do Rio Quente Resorts.