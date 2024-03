Homem dá paulada na própria mãe após discussão sobre máquina de lavar em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima com um corte na região atingida, que sangrava

Gabriella Pinheiro - 02 de março de 2024

Mãe é atingida com pedaço de pau na cabeça pelo próprio filho. (Foto: Reprodução)

Uma máquina de lavar virou motivo de discussão e levou uma mãe, de 52 anos, a ser agredida com um pedaço de pau na cabeça pelo próprio filho, de 28 anos. O crime ocorreu na manhã deste sábado (02), em Anápolis.

Tudo teria acontecido em torno das 11h quando a genitora e o jovem estavam na propriedade, localizada na Avenida José de Deus, e iniciaram um bate-boca sobre o aparelho.

A discussão logo evoluiu para um embate corporal e, em um dado momento, o suspeito pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima.

Após a ação, a mãe acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Militar (PM), que esteve no local para realizar o atendimento. Ela foi encontrada com um corte na cabeça, que estava sangrando, e foi levada até o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo.

Diante da situação, os militares se deslocaram até a casa do suposto autor e deram voz de prisão em flagrante. Por representar um risco a integridade dos policiais, ele foi conduzido até a Central de Flagrantes algemado.