Matheus Ribeiro oficializa pré-candidatura para Prefeitura de Goiânia

Confirmação ocorreu durante evento organizado pelo partido PSDB

Pedro Hara - 02 de março de 2024

Matheus Ribeiro foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex- apresentador e jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) lançou oficialmente, na manhã deste sábado (02), a pré-candidatura para a Prefeitura de Goiânia.

O anúncio aconteceu durante o evento “Goiânia Tem Coragem”, organizado pela sigla e realizado no Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (Secovi Goiás). A ação contou com a presença do ex-governador Marconi Perillo.

Candidato a deputado federal nas eleições de 2022, o nome do jornalista foi escolhido pelo próprio partido com o intuito de uma renovação.

O processo para escolha do candidato avaliou nomes como a vereadora e presidente metropolitana do PSDB Aava Santiago, da ex-secretária estadual de Educação Raquel Teixeira e do ex-deputado federal Valdivino Oliveira. No entanto, foi Matheus quem acabou levando a ‘bola da vez’.

“Matheus não está preparado só para governar, mas para dar uma cara nova a Goiânia”, disse Marconi ao longo do evento.

Durante a ação, o candidato afirmou que o vice ainda não foi escolhido, uma vez que o partido busca alianças. No entanto, ele não descarta a possibilidade de uma chapa pura.

*Em colaboração com Gabriella Pinheiro