Mesmo sem jogar, Neymar é exaltado pelo Al Hilal

Ao lado de amigos, ele postou algumas imagens acompanhando a partida

Folhapress - 02 de março de 2024

Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mesmo sem entrar em campo, Neymar recebeu o carinho do Al Hilal e foi exaltado em post nas redes sociais. Ainda se recuperando de grave lesão no joelho, o camisa dez esteve no estádio e vibrou bastante com a vitória da equipe.

Em post nas redes sociais, o Al Hilal mostrou Neymar comemorando um dos gols da vitória por 3 a 1 diante do Al Ittihad. Com mais um resultado positivo, a equipe chegou à 25ª vitória seguida.

“A celebração do mágico”, escreveu o time árabe ao mostrar o craque brasileiro vibrando com um dos gols. Vale destacar que Neymar voltou recentemente à Arábia Saudita para dar sequência ao tratamento da lesão.

Bastante empolgado, o jogador também foi flagrado dando socos no ar para comemorar a atuação do Al Hilal. Ao lado de amigos, ele postou algumas imagens acompanhando a partida.

NEYMAR DEVE VOLTAR AOS GRAMADOS NO MEIO DO ANO

Na metade do tratamento, Neymar tem previsão de retorno aos gramados para o mês de julho. Em outubro do ano passado, o craque rompeu o ligamento do joelho esquerdo e passou por cirurgia.

A lesão do camisa dez aconteceu em partida pela seleção brasileira contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Antes de se afastar dos gramados, Neymar disputou apenas cinco jogos pelo Al Hilal, com um gol e duas assistências.