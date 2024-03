Professor de colégio militar é preso após assediar alunos na Grande Goiânia

Vítimas afirmam que o crime ocorria dentro do ambiente escolar e até mesmo na frente de outros estudantes

Davi Galvão - 02 de março de 2024

O professor foi preso pelas autoridades e deverá responder por estupro de vulnerável. (Foto: Captura de tela/Google Maps)

Na última quinta-feira (29), um professor de um colégio militar em Trindade, município localizado na Região Metropolitana de Goiânia, foi preso sob acusações de assédio contra estudantes entre 11 e 17 anos.

O suspeito, identificado como professor de matemática, está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município.

Conforme as denúncias recebidas, o docente efetuava os atos libidinosos dentro da sala de aula e diante dos demais alunos.

Os estudantes relataram que o professor “passava a mão” e os “tocava” de maneira inadequada, utilizando até mesmo de ameaças para coagi-los, com todas as ações já ocorrendo há cerca de um ano e meio.

Os jovens alegam que o suspeito afirmava poder registrar ocorrências e fazer anotações nos registros escolares, prejudicando assim o desempenho acadêmico.

Em uma entrevista à TV Anhanguera, a mãe de um dos alunos denunciantes contou a forma com a qual o filho foi abusado. Segundo ela, o caso aconteceu quando o filho pediu para ir ao banheiro.

“O professor deixou. Falou ‘pode ir’, colocou as mãos para trás e apertou ele [o filho dela]. Meu filho teve uma reação assustada. No finalizar da segunda aula, quando ele foi apresentar um trabalho, o professor parabenizou e apertou novamente. Ele me disse que dessa segunda vez até doeu. Aí ele ficou sem graça, sentou no canto e começou a chorar”, relatou.

A Polícia Militar (PM) afirmou que o professor – que não faz parte da corporação – foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Trindade. O autor irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.