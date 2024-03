Saiba de que países estão vindo turistas estrangeiros para conhecer Goiás

Relatório da Embratur destacou também as principais motivações dos visitantes na ''terra do pequi"

Thiago Alonso - 02 de março de 2024

Salto Paraguassú, em Baliza. (Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

As belezas naturais do Cerrado sempre foram um grande atrativo para que visitantes conhecessem o estado de Goiás.

No entanto, não são apenas os brasileiros que têm sido atraídos pela região, visto que centenas de turistas estrangeiros foram até o território goiano ao longo de 2023.

Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), somente em 2023, foram 250 ‘gringos’ que visitaram o estado.

Dentre os que mais aproveitaram o bioma do Cerrado, estão os ‘hermanos’ da Argentina. Ao todo, foram 160 argentinos que chegaram a Goiás em 2023. A lista segue com os peruanos (72) e uruguaios (05).

Conforme o relatório, a maioria (45,5%) dos turistas viajou sozinho. Entre os motivos do passeio, estão visitas a parentes (44,9%) e lazer (43,5%) no topo do ranking, seguidos de negócios (9,6%) e viagem em grupo (2,1%).

Confira a lista completa da quantidade de turistas estrangeiros que passaram por Goiás em 2023: