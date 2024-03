6 países baratos para se viajar enquanto é jovem e sem dinheiro

Pegue sua mochila e prepare-se para explorar o mundo de uma forma econômica e emocionante!

Magno Oliver - 03 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Amazing Places On Our Planet)

Existem vários países pelo mundo baratos para se viajar, principalmente quando se é jovem e não tem muito dinheiro.

Viajar pelo mundo é uma experiência enriquecedora, mas muitas vezes pode ser cara. Por isso requer planejamento inteligente e flexibilidade para aproveitar recursos locais econômicos.

No entanto, existem países incríveis que oferecem experiências memoráveis ​​a preços acessíveis. Se você está procurando destinos para suas próximas férias sem gastar uma fortuna, está na matéria certa.

Separamos uma listinha para você com lugares que oferecem uma experiência única e inesquecível, sem pesar muito o bolso.

1. Vietnã

Com sua rica cultura, paisagens deslumbrantes e comida deliciosa, o Vietnã é um destino imperdível para os viajantes que desejam economizar dinheiro sem abrir mão da aventura.

2. Tailândia

Conhecida por suas praias paradisíacas, templos impressionantes e comida de rua deliciosa, a Tailândia é um destino acessível que oferece uma variedade de experiências incríveis.

3. Camboja

Destino barato e lar do Angkor Wat, o maior templo do mundo. O Camboja tem uma culinária magnífica e umas das praias mais paradisíacas do Sudeste Asiático. O orçamento diário não chega a US$ 35. Vale muito à pena!

4. Colômbia

Já esse destino conta com sua biodiversidade impressionante, cidades históricas e pessoas acolhedoras. Assim, a Colômbia é um destino econômico que oferece uma variedade de experiências culturais e também naturais.

5. Indonésia

Com suas praias de areia branca, templos antigos e selvas exuberantes, a Indonésia é um paraíso para os viajantes que desejam explorar sem gastar muito.

6. Bolívia

Por fim, com suas paisagens paradisíacas, cultura rica e preços acessíveis, a Bolívia é um destino único que oferece uma experiência autêntica e memorável aos turistas e passantes.

