Alerta urgente para quem costuma fazer PIX com valores muito baixos

Provedores de serviços financeiros que operam as movimentações farão mudanças específicas para alguns usuários

Magno Oliver - 10 de abril de 2024

(Foto: Marcello CasaL Jr / Agência Brasil)

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix é um modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro mais utilizado atualmente.

Esse sistema digital de pagamento passou a permitir transações como transferências e pagamentos, em até dez segundos de compensação.

No entanto, além de pagar e receber rapidamente, o utilitário financeiro acabou ganhando um desvio de finalidade, pelos usuários brasileiros, e fez com que o Banco Central tomasse novas medidas.

O recente aumento no número de transações via Pix de valor mínimo de R$ 0,01 tem chamado a atenção de autoridades financeiras e especialistas da área.

De acordo com dados do Banco Central, as pessoas também passaram a usar o Pix como um novo meio de comunicação para conversar e falar memes através de pagamentos mínimos de um centavo.

O sistema acabou registrando cerca de mais de 35,3 milhões de transações do tipo, em 2023, e o aumento causou impactos na eficiência da velocidade do funcionamento da plataforma.

Em entrevista publicada no portal Terra, o especialista em tecnologia bancária e consultor da DataRain, Luís Fernando Maluf, conta que o usuário que for detectado deteriorando a velocidade de processamento por práticas não adequadas pode ser selecionado para uma velocidade de processamento mais baixa.

“As instituições têm ferramentas que permitem o monitoramento em tempo real. No caso de mau uso da plataforma para fazer transações de centavos ou memes, os provedores de serviços financeiros contam com recursos e analítica de dados para mapear tais transações e ajustar a velocidade de processamento ao perfil do usuário.”, reforça Luís.

O Banco Central informou que, por estas razões, algumas medidas cautelares podem ser tomadas e a redução da velocidade de transação para alguns usuários pode ser implantada sem aviso prévio.

