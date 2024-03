Boas e baratas: 6 carnes que não podem faltar no churrasco

Há uma variedade de cortes que oferecem uma combinação irresistível de qualidade e preço acessível

Magno Oliver - 03 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Manual do Churrasqueiro)

Existem algumas carnes que são muito boas, baratas e que não podem faltar jamais em um evento gastronômico que é o popular churrasco.

O churrasco é uma tradição que une familiares, parentes e amigos em torno do fogo e da comida suculenta. Mas, para garantir o sucesso dessa festa gastronômica, a escolha das carnes é bastante crucial.

Se você está planejando um churrasco e quer impressionar seus convidados, não pode abrir mão de certas estrelas protagonistas da grelha.

Boas e baratas: 6 carnes que não podem faltar no churrasco

1. Cupim

Este corte, apesar de ser muito saboroso, é muitas vezes menosprezado devido à sua aparência. No entanto, quando preparado corretamente, o cupim se torna incrivelmente macio e suculento, proporcionando uma experiência gastronômica de dar água na boca.

2. Acém

Com um preço mais acessível em comparação com outros cortes, o acém é uma excelente opção para churrascos econômicos. Com um pouco mais de tempo de cozimento, ele se torna macio e cheio de sabor.

3. Coxão mole

Este corte, retirado da parte traseira do boi, oferece uma carne macia e suculenta, perfeita para grelhar. Além disso, é uma opção econômica que não compromete o sabor, menos ainda a qualidade.

4. Paleta de porco

Para os amantes de carne suína, a paleta de porco é uma escolha econômica e deliciosa para o churrasco. Com um sabor rico e suculento, ela é garantia de sucesso na mesa e no estômago.

5. Linguiça Toscana (Suína / Bovina / Frango)

Além das carnes tradicionais, não se esqueça de incluir linguiças no seu churrasco. Assim, a toscana é uma opção econômica, saborosa e com variedades que agradam a todos os paladares.

6. Coração de frango

Por fim, para uma opção mais leve e econômica, o coração de frango é uma escolha excelente. Com um sabor único e textura macia, é uma alternativa que não pode faltar. Complemente com aquele bom molhinho verde, vinagrete e manda ver.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades de Goiás e do mundo, tudo em tempo real para você!