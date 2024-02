6 carnes baratas e boas para o churrasco com os amigos

Engana-se quem pensa que somente a picanha e o filé entregam o sabor marcante na hora da festa

13 de fevereiro de 2024

Quem que não adora uma seleção de carnes baratas e boas para arrasar num churrasco com a galera sem pagar aquele preço alto? A verdade é que existem peças muito acessíveis e deliciosas nos açougues e pouca gente sabe.

Engana-se quem pensa que somente a picanha e o filé entregam aquele sabor único e suculência. Na verdade, há uma diversidade de carnes fáceis de encontrar e assar que entregam toda a qualidade esperada em um churrasco de qualidade.

Para facilitar na hora de escolher, separamos uma lista com as melhores peças mais acessíveis para dar um show. Pegue papel e caneta e anote todas as dicas abaixo!

6 carnes baratas e boas para o churrasco com os amigos:

1. Picanha de segunda

Uma opção mais econômica, com sabor delicioso e suculência é o coxão mole, também chamado de picanha de segunda. Essa carne é muito saborosa para aquele churrascão com os amigos e familiares.

2. Fraldinha

Conhecida por seu sabor marcante e preço acessível, essa peça é localizada entre a costela e a parte traseira. É muito macia e saborosa para jogar na brasa.

3. Costela bovina

Uma opção mais em conta e que fica deliciosa quando assada lentamente é a costela bovina. Com essa aqui, não tem erro. Basta colocar uma mandioca como acompanhante e seus convidados vão se surpreender.

4. Asa de frango

Econômica e fácil de preparar, as asinhas de frango são sempre um sucesso entre os convidados, pelo potencial do sabor.

5. Linguiça

Já a linguiça, tanto de frango, quanto de porco, é uma escolha clássica para churrascos, principalmente pelo preço acessível.

6. Coxinha da asa de frango

Também conhecida como drumet, é uma parte saborosa e econômica do frango, ideal para grelhar ou assar.

