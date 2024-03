Desaparecimento de policial militar gera mobilização no interior de Goiás

Equipes de resgate deram início a operação para localizar o corpo da vítima, que teria caído de embarcação

Maria Luiza Valeriano - 03 de março de 2024

Sargento Tiago Rodrigues estava sem colete salva-vidas (Foto: Reprodução)

Neste sábado (02), um trágico incidente gerou mobilização entre as equipes socorristas do Corpo de Bombeiros em Caldas Novas, no Sul Goiano, após um sargento da Polícia Militar (PM) cair de uma embarcação no Lago Corumbá.

Conforme relatos, Tiago Rodrigues, de 34 anos, desapareceu após sofrer a queda. O militar estaria em condições de nadar, porém, sem colete salva-vidas.

Sendo assim, surgiu a hipótese de que ele tenha sido levado pelas ondas, impulsionadas por ventos fortes na região.

Durante todo o final de semana, equipes de resgate e mergulhadores vasculharam o lago, mas não foram encontrados sinais do sargento.

Mesmo tendo encerrado as atividades neste domingo (03), o Corpo de Bombeiros continuará com as operações de busca, na segunda-feira (04).

Contudo, o resgate tem sido dificultado pela cor turva da água e falta de um ponto preciso onde a vítima possa estar.

Além da busca dentro do Lago Corumbá, os socorristas também mobilizaram equipes para realizar buscas em terra.