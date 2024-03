Estudantes de Direito da PUC-GO dão o que falar ao revelar pretensão salarial: “adoro a imaginação de universitário”

Gravação foi publicada na página oficial da instituição no Instagram e repercutiu entre internautas

Gabriella Pinheiro - 03 de março de 2024

Estudantes de Direito da Puc Goiás revelam pretensão salarial, após formação. (Foto: Reprodução)

A expectativa de uma remuneração ‘generosa’ após o fim da graduação por parte de estudantes de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) deu o que falar entre internautas pelos valores almejados.

Toda a repercussão começou após a universidade publicar, na página oficial do Instagram, um vídeo em que uma jovem aparece questionando alguns alunos do curso sobre a pretensão salarial após a formação.

Logo no início da filmagem, um dos alunos, chamado Jean, chama a atenção ao revelar que, de imediato, depois da graduação, espera receber uma média de R$ 15 a R$ 20 mil.

Questionado de como ele se veria daqui a 10 anos, ele surpreende ao dobrar a expectativa salarial.

“Pretendo trabalhar com advocacia durante um tempo e pretendo fazer um concurso público, mas se for com advocacia assim, uma variável de R$ 30 a R$ 40 mil, dependendo da área que eu pegar”, revela.

Na sequência, uma outra estudante, de nome Isadora, acompanha a linha de raciocínio do colega e afirma que, daqui a uma década, quer passar em um concurso e ganhar cerca de R$ 30 mil.

Contudo, perguntada sobre a pretensão assim que deixar a faculdade, ela revela um valor mais baixo, em torno de R$ 3 mil.

Por fim, um outro aluno, chamado Vitor Hugo, é mais um dos estudantes a surpreender os usuários. Na gravação, ele afirma que, inicialmente, deve receber entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. Já ao considerar o cenário daqui a 10 anos, ele então eleva a quantia.

“Mas para dez ano eu acredito que eu já vou ser um magistrado. A gente espera que seja de R$ 25 a R$ 30 mil líquido”, afirma.

Nos comentários, internautas se impressionaram pelos altos valores esperados pelos estudantes. Alguns, inclusive, até zombaram afirmando que as remuneração eram “ilusões”.

“Kkkkkkkkkkkkkkkkk Eu conto? Ou deixo o povo sonhar?? Saindo da faculdade com muita sorte vão ganhar 1.500 por mês”, escreveu um.

“Eu adoro a imaginação de um universitário”, disse outra.

Veja o vídeo: