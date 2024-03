6 utilidades da liguinha de pamonha que quase ninguém conhece

Com um pouco de criatividade, elas podem se tornar aliadas indispensáveis em diversas situações do dia a dia

Ruan Monyel - 04 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Alessandro Dutra)

A liguinha, aquela utilizada para amarrar a pamonha, são pequenos objetos que geralmente passam despercebidos em nosso dia a dia.

No entanto, os elásticos possuem uma série de utilidades que vão muito além do óbvio, sendo surpreendentes e que, provavelmente, poucas pessoas conhecem.

Com um pouco de criatividade, elas podem se tornar aliadas indispensáveis em diversas situações do dia a dia, facilitando a vida e tornando as tarefas cotidianas mais práticas e eficientes.

1. Organizador de cabos

Com tantos dispositivos eletrônicos em nossas casas, é fácil ficar com os fios e cabos todos enrolados e desorganizados.

Você pode utilizar ligas como organizadores de fios e cabos, basta enrolar uma delas em torno de cada conjunto de fios, mantendo-os juntos e evitando que se misturem.

2. Segurar o zíper da calça

Todo mundo já teve uma peça de roupa que veste bem, mas o zíper sempre te deixa na mão, não segurando e ficando aberto em momentos inoportunos.

Para evitar esse problema, basta prender a liga zíper e passá-la no botão calça, assim ele nunca mais descerá sem que você perceba.

3. Prender o cabelo

As mulheres que têm o cabelo grande, provavelmente, já precisaram de uma “xuxinha” alguma vez na vida, não é mesmo?

Na falta do objeto próprio para cabelo, essas ligas convencionais podem ser usadas para conter os fios, mas cuidado ao colocar e retirar, pois elas podem puxar os cabelos.

4. Vedação de produtos na bagagem

Durante a viagem, alguns produtos, como creme de pele ou shampoo, podem vazar e sujar todas as roupas.

A liguinha da pamonha pode evitar esse problema, é só colocar os produtos dentro de um saco plástico e amarrar com uma delas, evitando que um possível vazamento suje as peças de roupa.

5. Marcador de páginas improvisado

Continuando a lista, os leitores que vivem perdendo a página da atual leitura, um elástico vai acabar de vez com esse contratempo.

Basta colocá-lo dentro do livro para marcar ou passá-lo entre as páginas de forma que não amasse.

6. Organizar papeis e documentos

Por fim, no ambiente profissional, ou até mesmo em casa, às vezes é preciso organizar e separar papeladas importantes.

Para essa função, a liguinha pode ser uma ótima e barata opção, que garante a organização e evita papeis soltos.

