Cooperativa goiana investe pesado e produto do Cerrado é vendido para 9 países

São cerca de 54 toneladas produzidas por ano

Thiago Alonso - 04 de março de 2024

Baru é fruto típico do Cerrado goiano. (Foto: Liliane Farias/ Agência Brasil)

Uma cooperativa goiana tem se destacado recentemente, após dar início a uma série de investimentos em fruto nativo do Cerrado.

Trata-se da Cooperativa Empório do Cerrado (CoopCerrado), que criou uma receita especial de rosquinhas, produzidas a partir da castanha do baru.

Essa fruta foi escolhida devido às propriedades naturais, rica em nutrientes, e pelo sabor agradável ao grande público.

Atualmente, a cooperativa está comercializando o produto em todo território brasileiro.

No entanto, a CoopCerrado também vende as bolachas para nove outros países, sendo eles: Emirados Árabes, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, Dinamarca, Alemanha e Tailândia.

São cerca de 54 toneladas de rosquinhas produzidas por ano, a partir do processamento da castanha do baru.