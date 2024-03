Márcio Corrêa é o primeiro sabatinado entre os pré-candidatos à prefeito de Anápolis

Ciclo de Entrevistas dá início à cobertura eleitoral do Portal 6

Pedro Hara - 04 de março de 2024

Deputado Federal Márcio Corrêa (MDB). (Foto: Divulgação)

O Portal 6 dá início, nesta segunda-feira (04), ao Ciclo de Entrevistas, com os pré-candidatos a Prefeitura de Anápolis.

Internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pela home do site, YouTube e redes sociais a partir das 20h.

Participam Amilton Filho e Márcio Corrêa, do MDB; Antônio Gomide, do PT e Hélio Lopes, do PSDB.

Em parceria com os estúdios Sigma, a realização do Ciclo de Entrevistas dá início à cobertura eleitoral do Portal 6.

Os sabatinados também participarão de outros outros dois produtos do site: a Rapidinhas e React. Ambos serão gravados e posteriormente veiculados no YouTube e redes sociais.

O primeiro entrevistado será Márcio Corrêa. Na terça-feira (05), é a vez de Amilton Filho. Já na quarta-feira (06), o sabatinado será Antônio Gomide. Quem fecha o Ciclo de Entrevistas é Hélio Lopes, na quinta-feira (07).

A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio.

Leandro Ribeiro (PP), Pedro Sahium (PDT) e Márcio Cândido (PSD) não demonstraram interesse em participar.

Empréstimo que Rogério Cruz tanto quer, deve ser votado nesta semana, mas pode haver surpresa

A semana na Câmara de Goiânia começa com a expectativa da votação do empréstimo de R$ 710 solicitado à Casa pela Prefeitura de Goiânia.

Aliados do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) já dão como certa a aprovação, mas vereadores de oposição prometem recorrer novamente à Justiça.

Fabrício Rosa espera assumir mandato em até 30 dias

À Rápidas, Fabrício Rosa (PT) disse que espera assumir em até 30 dias o mandato de vereador em Goiânia.

Ele deve entrar no lugar de Paulo Henrique da Farmácia (Agir), que foi destituído do cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a corte votar pela cassação da chapa do PTC (atual Agir) eleita em 2020.

Partido quer cassar mandato de deputada estadual

O Solidariedade (SD) entrou com recurso no TRE-GO após a corte negar o pedido do partido de cassar o mandato da deputada estadual Dra. Zeli (UB).

A parlamentar é acusada pelo SD de trocar a legenda pelo UB, após ser eleita em 2022, pelo PRTB.

Portal 6 bate recorde histórico de acessos em fevereiro

Durante o mês de fevereiro, o Portal 6 teve 25 milhões de acessos.

A marca representa o melhor fevereiro da história do site.

TV Sucesso começa a retransmitir sinal da Band em Goiás

A TV Sucesso começou a retransmitir nesse domingo (03), o sinal da Band em Goiás.

Sediada em Jataí, a emissora faz parte do Grupo Sucesso.

Rubens Barrichello enfim recebe título de cidadão goiano

Durante a abertura da temporada da Stock Car neste domingo (03), em Goiânia, o deputado estadual Wagner Camargo Neto (SD) entregou o título de cidadão goiano ao piloto Rubens Barrichello, que disputa a categoria.

A concessão do título proposto pelo parlamentar foi aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Nota 10

Para organização da Stock Car em Goiânia. Os dias de disputa na capital mostraram que a cidade está cada vez mais apta a receber provas de automobilismo nacionais e internacionais.

Nota Zero

Para Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis. A meteorologia já apontava uma grande quantidade de chuva e não houve nenhuma mobilização da pasta para minimizar o efeito dos temporais.