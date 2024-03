Filme produzido em Goiás está sendo exibido em diversas cidades; confira as datas e locais

Aprovado através da lei de incentivo à cultura, enredo apresentar uma mistura entre drama, humor e ação

Gabriella Licia - 05 de março de 2024

Filme foi produzido em diversas cidades de Goiás, como Anápolis e Goiânia. (Foto: Divulgação)

O filme Inevitável é uma produção goiana e apresenta situações cotidianas através de um enredo que mistura drama, humor e ação, tudo atrelado ao uso do aparelho celular. O média-metragem teve como cenário diferentes cidades como Itumbiara, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Aprovado através da lei de incentivo à cultura, Programa Goyazes 2023, a produção tem agenda definida para exibições especiais em vários cinemas de Goiás durante o mês de março.

Inevitável apresenta uma mistura de histórias distintas que juntas proporcionam um entendimento do enredo. O ponto central da trama são os acontecimentos com a protagonista Angelita, uma mulher que sofre um atropelamento enquanto estava indo para o trabalho.

As demais histórias, embora em lugares diferentes, vão se cruzando e envolvem pessoas que estão ligadas ao que aconteceu com Angelita. O grande ponto de conexão é o uso frequente do aparelho celular como elemento importante na condução da narrativa.

A estreia aconteceu no dia 30 de janeiro na sala de cinema do Cineprime em Anápolis. Ao todo, 200 ingressos foram disponibilizados e o público lotou a exibição. O roteirista e um dos atores do elenco, Eduardo Rosário, destaca a importância da produção audiovisual local e o acesso ao filme, através de exibições em salas de cinema.

“Muitas pessoas nunca assistiram a um filme goiano numa sala de cinema. Entendemos que para algumas pessoas, nosso filme foi o primeiro filme brasileiro a ser assistido no cinema. Isso é incrível e demonstra a importância de um filme como o nosso ser lançado no cinema com sala lotada e lista de espera para novas exibições. Durante a exibição de estreia, as pessoas reagiram às cenas, envolveram-se com o filme de forma passional. Algo que marcou a equipe Inevitável foi o fato de várias pessoas repetirem a frase: Eu não sabia que por aqui era produzido filme tão bom como esse”.

Agenda de Exibições

05/03 – Senador Canedo: Mobi Cine às 19h30

Ingressos disponíveis na bilheteria do cinema ou nos canais de comunicação do filme

09/03 – Aparecida de Goiânia: Comunidade Beira da Mata às 19h30

Sessão Fechada para à comunidade

16/03 – Itumbiara: Cine Plaza no Shopping Center Plaza às 19h30

Ingressos disponíveis na bilheteria do cinema ou nos canais de comunicação do filme

22/03 – Anápolis: Casa Freud às 20hSessão Acessibilidade, ingressos disponíveis para o público surdo mudo

Confira o trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qhD-iHCRa1s