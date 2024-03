⁠Existe uma forma de limpar o tapete do carro sem precisar de aspirador

Descubra o segredo para manter o interior do seu carro impecável e sem gastar nada!

Magno Oliver - 07 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Aquiles Tv)

Existem algumas coisas que são possíveis de fazer com um aspirador de pó que muita gente provavelmente não sabia.

Manter o interior do carro limpo é essencial para uma experiência de clima agradável dentro de um veículo, não é mesmo?

No entanto, nem sempre é fácil remover a sujeira e os resíduos do tapete, especialmente sem um aspirador de pó para dar aquela mãozinha.

Mas, acredite ou não, há uma maneira simples e econômica de limpar o tapete do seu carro sem precisar desse equipamento. E agora nós vamos te mostrar como!

Em vez de recorrer a um aspirador de pó, você pode usar alguns itens domésticos comuns para obter resultados surpreendentemente bons.

O canal no Youtube Aquiles TV mostrou que é possível dar um grau no seu automóvel sem necessitar auxílio do aparelho de sucção de resíduos.

Primeiro, pegue uma escova de cerdas firmes e use-a para soltar a sujeira e os detritos presos nas fibras do tapete. No vídeo, ele indica também usar uma folha de papel ou um pedaço qualquer de papelão.

Em seguida, polvilhe generosamente bicarbonato de sódio sobre o tapete. Este ingrediente simples é conhecido por sua capacidade de absorver odores e pode ajudar a neutralizar qualquer cheiro desagradável no seu carro.

Depois de aplicar o bicarbonato de sódio, pegue a escova e vá varrendo todos os resíduos para cima do pedaço de papelão e, em seguida, jogue fora.

Certifique-se de retirar toda poeira e sujeira colocando sobre a superfície e descartando em seguida. Pode usar pá de remover lixo também.

Com este método simples e eficaz, você pode manter o tapete do seu carro limpo e fresco sem precisar de um aspirador de pó caro.

Com apenas a escova e o papelão, ele conseguiu deixar o interior do carro praticamente brilhando.

Confira o vídeo completo:

