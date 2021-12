6 coisas que dá para fazer com aspirador de pó que você provavelmente não sabia

Sabemos que não é todo mundo que possui aspirador de pó em casa. Isso porque, o eletrodoméstico pode ser facilmente substituído por outras formas de limpar. Mas você sabia que há diversas coisas que dá para fazer com o aspirador de pó? Logo, ele pode ser muito mais útil do que se pensa. Hoje selecionamos alguns desses benefícios para você ficar por dentro, vem conosco!

6 coisas que dá para fazer com aspirador de pó:

1. Desentupidor

Primeiramente, se em casa você possui (ou quer comprar) um modelo aspirador de pó e água, saiba que além de aspirar a sujeira da casa, ele pode ser usado de outras formas. Por exemplo, desentupir ralos, pia da cozinha, do banheiro e área de serviço.

2. Sugador de água

Enquanto isso, se você possui aqueles modelos flex, que aspiram pó e água, há uma grande utilidade para ele! Basicamente, o eletrodoméstico consegue retirar aquele pouquinho de água que fica no fundinho da caixa d’água e dá muito trabalho para esvaziar. Ademais, o mesmo acontece com aquários e espaços semelhantes, como piscinas plásticas.

3. Inflador

Essa utilidade talvez você esteja careca de saber. Porém, é sempre bom lembrar que seu aspirador de pó pode ser um ótimo inflador de balões, colchões de ar e brinquedos infláveis de uma forma prática, rápida e segura.

4. Acender churrasqueira

Se você possuir um aspirador de pó, a hora de acender a churrasqueira nunca mais vai ser a mesma. Isso porque, ao usar a função de sopro, seu eletrodoméstico irá ajudar na propagação das chamas, fazendo com que se espalhe rapidamente.

5. Caçador de objetos

Ok, agora se você perdeu aquele brinco ou objeto muito pequeno no tapete ou no sofá, não se desespere! Basta deixar o armazenamento do seu aparelho bem limpinho e aspirar totalmente o tapete. Logo, quando ele recolher o objeto, conseguirá encontrá-lo facilmente no receptador de sujeiras.

6. Tira marcas

Por fim, o seu aspirador pode virar um aliado na remoção de marcas sobre o tapete. Isso porque, ao colocar cubos de gelo sobre as marcas e deixá-los derreter, vai inflar as fibras do tapete, eliminando as marcas. Assim, é só passar o aspirador para secar e as marcas terão desaparecido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!