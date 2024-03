Homem revela truque usado para ganhar na loteria por duas vezes em 6 meses

Sortudo conseguiu embolsar uma bolada usando uma estratégia que ninguém imaginaria usar

Magno Oliver - 07 de março de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um homem ganhou na loteria por duas vezes, em seis meses, usando um truque que ninguém imaginava ser possível: o mesmo bilhete da primeira vez.

A probabilidade de ganhar em um prêmio de loteria varia de acordo com o formato específico da loteria e o número de combinações possíveis.

Em geral, as chances de ganhar um grande prêmio são muito baixas, geralmente na faixa de milhões para uma.

Assim, em média, você teria que comprar milhões de bilhetes para ter uma boa chance de ganhar. No entanto, as loterias geralmente oferecem diferentes níveis de prêmios, com probabilidades variadas para cada um.

E, mesmo com esse dado estatístico e sem ter a identidade revelada, um morador de 59 anos de Michigan ganhou duas vezes o sorteio, nos últimos seis meses.

De acordo com informações da loteria do Michigan, o morador do condado de Wayne ganhou 110 mil dólares (cerca de R$ 544 mil reais, aproximadamente).

O concurso foi do sorteio Fantasy 5 Double Play realizado em 11 de fevereiro.

O apostador já tinha faturado o prêmio anterior com a mesma sequência numérica (02 – 06 – 11 – 20 – 23) em agosto de 2023. O valor embolsado também foi de 110 mil dólares.

Segundo bastidores informados por um funcionário da própria loteria, o felizardo adquiriu o bilhete da sorte em um posto de gasolina em Southfield, mesma conveniência em que ele havia faturado o concurso no mês de Agosto.

Na segunda tentativa, ele pensou em mudar os números que havia apostado, mas acabou achando melhor não.

Quando chegou até a lotérica para fazer a segunda aposta, resolveu tentar o bilhete antigo da primeira aposta para tentar a sorte.

Foi então que ele tirou o cupom do bolso, entregou ao funcionário e refez o mesmo jogo.

“O balconista examinou os ingressos, me devolveu um e disse: ‘Acho que você foi o grande vencedor!’. Pensei: ‘Não tem como, não posso ter essa sorte’. Procurei os números vencedores e, com certeza, ganhei novamente! Eu não pude acreditar. Ganhar é uma bênção!”, disse o homem ao Michigan Lottery Connect.

